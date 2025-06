Lecce, Antonino Gallo non rinnoverà: possibile cessione in estate per evitare l’addio a parametro zero

– Antonino Gallo e il Lecce potrebbero dirsi addio con un anno d’anticipo. Il terzino sinistro classe 2000 non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, e la società salentina, per evitare di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione, starebbe valutando la possibilità di cederlo già nella sessione estiva di calciomercato.

In questa stagione di Serie A, Gallo ha collezionato 31 presenze contribuendo in modo significativo alla sofferta ma meritata salvezza dei giallorossi. Esterno affidabile e dotato di buona spinta sulla fascia, è stato spesso impiegato da titolare, guadagnandosi la fiducia dei tecnici e l’apprezzamento dei tifosi.

Una carriera in crescita

Prima dell’esperienza in Salento, Gallo ha indossato le maglie di Palermo (dalla formazione Under 17 alla prima squadra) e della Virtus Francavilla, accumulando esperienza nei campionati minori. In ambito internazionale ha vestito anche le maglie delle nazionali giovanili azzurre, con una presenza nell’Italia Under 20 e una nell’Italia Under 21.

Futuro da scrivere

Con il mancato rinnovo ormai certo, il Lecce dovrà muoversi per tempo sul mercato per individuare un sostituto all’altezza. Per non indebolire il reparto arretrato, sarà necessario puntare su un profilo affidabile, giovane ma già rodato alla Serie A, vista l’importanza del ruolo nella lotta per la salvezza.

La società giallorossa, infatti, si prepara a un’altra stagione complicata in massima serie, con l’obiettivo primario di centrare ancora una volta la permanenza. La partenza di un titolare come Gallo rappresenterebbe un tassello importante da sostituire al meglio, per dare continuità al progetto tecnico e non compromettere l’equilibrio difensivo costruito negli ultimi due anni.