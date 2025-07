Bari, il sindaco Leccese accoglie a Bari l’equipaggio della “Mircea”, nave scuola della Marina militare romena

Questa mattina, presso il Palazzo di Città, il sindaco di Bari Vito Leccese ha accolto una delegazione dell’equipaggio della “Mircea”, la storica nave scuola della Marina militare romena, attualmente ormeggiata nel porto del capoluogo pugliese.A guidare la delegazione erano il Capitano di Fregata Silviu-Marius Moraru e il Capitano di Vascello Mircea Tarhoacă. All’incontro ha preso parte anche la Console onoraria della Romania a Bari, Ioana Gheorghiaș.L’approdo della “Mircea” a Bari, avvenuto nella giornata di ieri, si inserisce nel contesto della campagna internazionale di istruzione organizzata ogni anno dalle Forze navali romene, finalizzata alla preparazione professionale e umana dei futuri ufficiali. A bordo si trovano 76 cadetti del secondo anno dell’Accademia Navale “Mircea cel Bătrân” e 13 studenti Erasmus+/EMILYO provenienti da accademie militari di Bulgaria, Francia, Lettonia, Norvegia, Polonia e Turchia.Nel corso del cordiale incontro, il sindaco Leccese ha illustrato agli ospiti la storia del Palazzo di Città e ha ricordato il profondo legame che unisce Bari al mare, sottolineando i valori di accoglienza e pace rappresentati da San Nicola, santo patrono della città, protettore dei marinai e delle imprese ardite.A conclusione della visita, il primo cittadino ha donato ai due capitani una fiala della sacra manna di San Nicola, come segno di auspicio affinché il santo protegga la navigazione della “Mircea” e affinché tutti coloro che solcano il mare siano testimoni di pace e speranza, in un momento storico segnato da guerre e tensioni internazionali.L’incontro è stato anche l’occasione per rafforzare i rapporti di amicizia e cooperazione tra la città di Bari e la Romania, anche grazie al costante impegno della console Gheorghiaș, che ha ribadito la volontà di promuovere scambi culturali e collaborazioni istituzionali tra i due Paesi.