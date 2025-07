Allerta gialla per temporali in Puglia dall’8 luglio

BARI - La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico a causa di temporali su tutto il territorio della Puglia. L’allerta sarà in vigore dalle ore 14:00 di martedì 8 luglio 2025 e per le successive 24 ore.Secondo il bollettino meteo, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, ma localmente moderati. Le condizioni atmosferiche instabili potrebbero causare criticità soprattutto nelle aree più soggette a fenomeni di allagamento o smottamento.Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione durante gli spostamenti e di seguire gli aggiornamenti ufficiali, evitando zone esposte a rischio idraulico o idrogeologico. Le autorità invitano inoltre a non sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e aree depresse durante i momenti di pioggia intensa.