Bari, Tribunale del lavoro reintegra due vigilesse licenziate per presunti legami con clan Parisi

BARI – Il Tribunale del lavoro di Bari ha disposto ildelle due agenti della Polizia Locale licenziate a marzo 2024 dal Comune, in seguito al loro coinvolgimento in un’indagine per presuntie perlegati alle elezioni comunali del 2019.

Secondo gli inquirenti, le due vigilesse avrebbero contattato un soggetto ritenuto vicino al clan per intimidire un automobilista che le aveva insultate dopo aver violato un semaforo rosso. Ma per i giudici il licenziamento è stato sproporzionato: i contatti telefonici, definiti "occasionali", non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare la cessazione del rapporto lavorativo.

La sentenza evidenzia che le due agenti hanno comunque svolto regolarmente i propri compiti istituzionali, elevando le sanzioni previste dalla normativa. Il Comune di Bari ha annunciato ricorso contro la decisione.