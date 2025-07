Centro di Ceglie, Amati: “Attivata prima piscina pubblica in Puglia per idrokinesiterapia”

“La forza della volontà muove le montagne. E oggi ne abbiamo avuto la prova: è stata attivata oggi al Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica la prima piscina pubblica per l’idrokinesiterapia, ovvero per uno dei trattamenti più efficaci e innovativi nel campo della riabilitazione fisica.

È un altro traguardo di civiltà e concretezza, reso possibile da una battaglia cominciata più di un anno fa. Una battaglia difficile, ostinata, piena di ostacoli e lungaggini, ma sostenuta ogni giorno dalla fiducia nella bontà dell’obiettivo.

La piscina del Centro di Ceglie è l’unica struttura pubblica in Puglia dotata non solo di un impianto idoneo, ma anche di medici, fisioterapisti e personale specializzato per la gestione di questo tipo di terapie, tanto utili per i pazienti quanto rare da trovare nel servizio pubblico.

È a loro che rivolgo la mia gratitudine più profonda: ai medici, ai fisioterapisti, a tutto il personale sanitario e non sanitario che ha reso possibile questo risultato. Per tutto ciò che siete stati in grado di fare finora, e per tutto ciò che ci farete ancora vedere nei prossimi passi di questa grande impresa pubblica".