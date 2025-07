Crisi nei Pronto Soccorso di Castellaneta e Martina Franca: Scalera denuncia la carenza di personale medico

BARI – Una grave emergenza sta colpendo i Pronto Soccorso degli ospedali di Castellaneta e Martina Franca, a causa di una drastica carenza di personale medico. Il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera ha sollevato la questione, presentando un'interrogazione urgente all'assessore regionale alla Sanità e chiedendo un'audizione urgente in III Commissione Sanità.Il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero del San Pio di Castellaneta serve un'utenza molto vasta, che include l'intera zona occidentale della provincia di Taranto e i comuni limitrofi della provincia di Bari. Nonostante registri oltre 25.000 ingressi l'anno, il reparto opera attualmente con soli 4 medici. Questa situazione è stata aggravata da un pensionamento avvenuto il 1° luglio, riducendo ulteriormente un organico già insufficiente.Anche il Pronto Soccorso di Martina Franca è allo stremo. Nel solo mese di giugno, ha registrato oltre 3.000 accessi diurni e 900 accessi notturni. Una mole di lavoro insostenibile per un solo medico per turno di notte, specialmente dopo il trasferimento di uno dei due medici in servizio all'ospedale di Manduria, senza alcuna sostituzione prevista.La situazione è destinata a peggiorare drasticamente nei mesi estivi, quando l'utenza aumenterà considerevolmente a causa dell'afflusso di turisti nelle località balneari. A complicare ulteriormente il quadro, l'emergenza in cui versa il Pronto Soccorso del SS Annunziata di Taranto ha già deviato un gran numero di pazienti verso le strutture di Castellaneta e Martina Franca, mettendo a dura prova le risorse già esigue.Scalera ha concluso la sua denuncia chiedendo di sapere quali provvedimenti siano stati adottati o siano in fase di adozione per garantire al personale medico dei due Pronto Soccorso le condizioni necessarie per operare con la massima tranquillità e sicurezza.