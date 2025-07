Foggia, tre arresti della Guardia di Finanza: sequestrati cocaina, pistola illegale e contanti

FOGGIA - La Guardia di Finanza di Foggia ha arrestato tre persone in due distinti interventi, sequestrando una pistola detenuta illegalmente, diverse dosi di cocaina pronte per lo spaccio e una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita.Le operazioni rientrano nell’ambito dei controlli di routine sul territorio condotti dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, finalizzati a prevenire e contrastare reati che minacciano l’ordine pubblico e la sicurezza della collettività.Nel corso delle attività, i militari hanno rinvenuto la sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e pronta per la vendita, insieme a una pistola non regolarmente detenuta. Il denaro sequestrato – diverse migliaia di euro – era nascosto con cura e ritenuto frutto dell’attività di spaccio.I tre arrestati sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono attualmente in corso per ricostruire eventuali legami con altri soggetti e accertare l’estensione della rete di spaccio.