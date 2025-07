Gallipoli, bomba carta nel cortile di una scuola: intervengono gli artificieri. Nessun ferito

GALLIPOLI – Durante le operazioni di manutenzione del verde nel cortile di un istituto scolastico di Gallipoli, alcuni operai hanno rinvenuto un piccolo oggetto sospetto nascosto tra l’erba incolta. Dopo un rapido esame, il manufatto è stato identificato come una, un ordigno artigianale potenzialmente pericoloso.

Per fortuna, l’edificio scolastico era chiuso per la pausa estiva: all’interno non erano presenti né studenti né personale scolastico.

Allertati immediatamente, i Carabinieri sono giunti sul posto, delimitando l’area e attivando il protocollo di sicurezza. È stato quindi richiesto l’intervento del nucleo Artificieri antisabotaggio del Comando provinciale di Lecce, che ha provveduto al recupero e alla messa in sicurezza dell’ordigno.

Successivamente, la bomba carta è stata fatta brillare in una cava nella zona di Casarano, secondo le procedure previste in questi casi.

Le indagini sono in corso per risalire alla provenienza dell’ordigno e per stabilire se possa trattarsi di un atto vandalico o intimidatorio. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi.