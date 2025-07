Gioia del Colle in lutto per la morte di Federico Moschetti: i familiari autorizzano la donazione degli organi

GIOIA DEL COLLE - Un gesto di grande amore e generosità nel dolore più straziante. I familiari di Federico Moschetti, il ragazzo di 16 anni di Gioia del Colle deceduto dopo cinque giorni di agonia presso l’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, hanno dato il nulla osta alla donazione degli organi, permettendo che la vita di altri possa continuare grazie al suo ultimo atto di altruismo.Federico era rimasto gravemente ferito in un tragico incidente stradale, e la sua morte ha profondamente scosso l’intera comunità. In segno di lutto, il Comune di Gioia del Colle ha disposto il rinvio di tutte le manifestazioni e degli eventi pubblici in programma fino a domenica prossima.«Con profondo dolore, il sindaco, il presidente del Consiglio, la giunta e il Consiglio comunale esprimono vicinanza e cordoglio ai familiari del giovane Federico – si legge nella nota ufficiale dell’amministrazione – scomparso a seguito di un tragico incidente stradale».Un messaggio di commozione è arrivato anche dall’istituto scolastico Canudo-Marone-Galilei, frequentato dal ragazzo, che ha condiviso sui social un post intriso di dolore e riconoscenza: «Siamo tutti affranti! La nostra comunità è attonita e non siamo in grado di esprimere appieno il nostro dolore. Federico vivrà sempre nel cuore e nella mente di tutti noi. È vero, la sua vita è stata breve, ma il suo ultimo atto d’amore è stato grande. Grazie, Federico, per il dono che hai fatto di te».In queste ore di lutto e silenzio, Gioia del Colle si stringe attorno alla famiglia Moschetti con rispetto e solidarietà. Il nome di Federico, e il suo gesto d’amore, resteranno impressi per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuto e in quello di chi, grazie a lui, potrà continuare a vivere.