JeansMusic Festival continua a stupire con una settimana ricca di incroci sonori

Dopo l’emozionante avvio con La Traviata e La Lingua Madre, il JeansMusic Festival continua a stupire con una seconda settimana ricca di incroci sonori, tra classico e contemporaneo, tra parole e sperimentazioni elettroniche. Giovedì 31 luglio l’appuntamento è a Nardò (Chiostro Sant’Antonio) con Francesco D’Orazio che guiderà il pubblico “Attraverso Bach”, in un concerto che intreccia il rigore del barocco con le visioni della musica d’oggi. Un’esperienza potente ed evocativa, in un luogo carico di fascino e silenzio, dove la musica diventa rito e scoperta. Domenica 3 agosto ci si sposta invece a Otranto (Piazza Triangolare) per il coinvolgente concerto di Eklectric Duo che nasce dall’incontro esplosivo tra violoncello, pianoforte e elettronica: un progetto di Alberto Casadei e Elisa Tomellini, che mette in dialogo strumenti acustici e digitali in un viaggio sonoro inedito, ad alto tasso di suggestione. Un concerto per chi ama l’inaspettato. Lo stesso concerto si replicherà anche il 4 agosto a Nardò nel Giardino dell’Orto Botanico. Il 5 agosto si rimane ancora a Nardò, ma ci si sposta nell’Atrio del Castello Acquaviva, per una replica intensa e poetica, in uno degli spazi più intimi del festival del concerto “La Lingua Madre – Omaggio a Pasolini”.

«Anche in questa seconda settimana, il JeansMusic Festival ribadisce la sua vocazione: portare la musica d’autore tra la gente, fuori dai luoghi convenzionali, e farlo con proposte artistiche di grande qualità» sottolinea il presidente dell’associazione Orchestra Filarmonica di Lecce, Antonio Bene.

Il JeansMusic Festival è realizzato con il sostegno dei Comuni di Caprarica di Lecce, Nardò e Otranto e dell'Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca, grazie ai quali è stato possibile accedere anche al contributo triennale del FNSV – Ministero della Cultura per il settore Festival, e al sostegno della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.

Info e programma: www.orchestrafilarmonicadilecce.it

Inizio concerti ore 21.00 | Ingresso libero