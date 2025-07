La crisi idrica tra emergenza e opportunità: venerdì 11 luglio a Nardò (Le) l’evento “Sta terra fa acqua”

LECCE - La crisi idrica è una delle sfide più grandi che ha davanti il nostro territorio. Con la risorsa acqua dovremo, volente o nolente, instaurare un rapporto completamente diverso rispetto al passato. I consumi idrici, da cittadini, andranno rivisti. Così come gli approvvigionamenti per le attività economiche, che siano per usi industriali o agricoli, dovranno essere rimodellati tenendo conto di questa penuria. Ma da un’emergenza nascono anche nuove opportunità. Nuovi modi di vedere e immaginare. Per questo il Contratto di fiume del Torrente Asso, progetto di Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche), in collaborazione con il Comune di Nardò (capofila del progetto), ha organizzato ‘Sta terra fa acqua. La crisi idrica tra emergenza e opportunità, una giornata evento mettendo al centro l’acqua, risorsa imprescindibile per la vita, e affiancandole due parole chiave: “emergenza” e “opportunità”.





L’appuntamento è a Nardò (Le) per venerdì 11 luglio, ed è organizzato in due sessioni: una mattutina con inizio alle 9.30, presso la sede comunale di via Falcone e Borsellino, una pomeridiana con inizio alle 18.30, in Piazza Salandra, sempre a Nardò. Sarà un grande momento di confronto tra gli enti istituzionali, responsabili della gestione delle risorse idriche, enti di ricerca, professionisti, operatori economici e ogni altro potenziale portatore di interesse. Parteciperanno anche l’assessore all’Agricoltura e Risorse idriche della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, e l’assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani .





Obiettivo della giornata è, dunque, quello di fornire una visione multidisciplinare sul tema dell’emergenza idrica, evidenziando come la crisi in atto possa diventare occasione per nuovi approcci nella gestione delle risorse idriche.





L’evento è un fuori programma del Circonauta Festival ed è patrocinato dall'Ordine dei Geologi della Puglia, dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Lecce e dalla Società Italiana di Geologia Ambientale. Ai geologi e agli agronomi che parteciperanno all’evento verranno riconosciuti crediti formativi professionali.