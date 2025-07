L’assessore Petruzzelli incontra i tassisti-eroi che hanno soccorso un agente di Polizia aggredito

BARI – Un gesto di coraggio e senso civico che non passerà inosservato. Domani, sabato 26 luglio alle ore 11.30, l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, accoglierà nell’androne di Palazzo di Città i due tassisti baresi Nicola Andrisani e Vittorio Pantaleo, protagonisti di un importante gesto di solidarietà e prontezza.I due uomini, infatti, sono intervenuti per soccorrere un agente di Polizia vittima di un’aggressione, fornendo un aiuto tempestivo e coraggioso che ha contribuito a mettere in sicurezza l’operatore delle forze dell’ordine e a contenere la situazione di pericolo.L’incontro voluto dall’assessore Petruzzelli intende essere un gesto simbolico di gratitudine da parte dell’amministrazione comunale, per sottolineare il valore civico di azioni come questa, che dimostrano quanto sia ancora vivo e concreto il senso di responsabilità tra i cittadini.«Quello compiuto da Nicola e Vittorio – ha dichiarato l’assessore – è un gesto che va ben oltre il proprio dovere professionale. Hanno agito con coraggio e umanità, incarnando i valori della solidarietà e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Bari ha bisogno di esempi così».La cerimonia di domani sarà anche un’occasione per ribadire il ruolo fondamentale che categorie come quella dei tassisti svolgono ogni giorno sul territorio, non solo come professionisti del trasporto pubblico ma anche come presenze vigili e attive nella vita quotidiana della città.