Notte di paura a Taranto: 11 auto e un distributore in fiamme, caccia a un piromane seriale

Una notte da incubo ha scosso il cuore della città tra domenica 13 e lunedì 14 luglio. In un, bensono stati dati alle fiamme in pieno centro, seminando panico tra i residenti e mettendo in allerta le forze dell’ordine.

Il primo allarme è scattato alle 3 del mattino, quando i residenti delle zone colpite hanno cominciato a segnalare boati, crepitii e alte colonne di fumo. Il primo e più esteso rogo è stato registrato in via Catanzaro, dove sono andate distrutte cinque vetture. In rapida successione, altri incendi sono scoppiati in:

via Millo (2 auto)

via Capotagliata (2 auto)

via Mignogna (2 auto)

via Principe Amedeo, dove è stato colpito un distributore automatico H24

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, affiancati dalle pattuglie della Polizia di Stato e dalla Polizia Locale, riuscendo a domare le fiamme e ad evitare che gli incendi si propagassero ulteriormente, soprattutto in prossimità delle abitazioni. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la paura tra i cittadini è stata palpabile.

Le indagini sono in corso. Gli inquirenti seguono con forza la pista di un piromane solitario, probabilmente autore di tutti i roghi avvenuti nel giro di pochi minuti e in aree limitrofe. La Polizia Scientifica sta analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private per individuare movimenti sospetti e risalire al responsabile.

Il sindaco e le autorità locali hanno condannato l’episodio, definendolo “un attacco alla sicurezza e alla tranquillità della città”, e hanno garantito il massimo supporto alle forze dell’ordine nel lavoro di prevenzione e individuazione del colpevole.