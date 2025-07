Palo del Colle, 12enne investito in bici: la conducente fugge dopo l’impatto

PALO DEL COLLE (BA) – Momenti di forte tensione nella serata di ieri a Palo del Colle, dove un ragazzo di 12 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava in bicicletta l’incrocio tra via Auricarro e via Basilicata. Dopo l’impatto, la conducente del veicolo si è allontanata senza prestare soccorso, lasciando a terra il giovane ferito.Secondo le prime ricostruzioni, il 12enne sarebbe stato addirittura trascinato per circa 50 metri prima che l’auto si allontanasse. Poco dopo, sul posto è arrivato il marito della donna alla guida, che avrebbe cercato di ricostruire quanto accaduto, mentre lei si sarebbe allontanata probabilmente in preda a un attacco d’ansia.L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno soccorso il giovane. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi: nonostante il violento impatto, il ragazzo non è in pericolo di vita.Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e per accertare eventuali responsabilità. Si attendono aggiornamenti sull’identificazione formale della conducente e sulle eventuali conseguenze penali per l’omissione di soccorso.