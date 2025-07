Pikyrent e Vado Rent, una case history di successo che porta a Grottaglie la mobilità condivisa e sostenibile

Grazie alla piattaforma white label B2-Ride, l’azienda pugliese oggi può gestire in modo centralizzato la propria flotta, gli spostamenti e i pagamenti





BARI – Vado Service, ha lanciato il primo servizio di sharing di monopattini e biciclette elettriche nella città di Grottaglie, portando la micromobilità sostenibile in una realtà medio piccola. Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il servizio di sharing è stato fortemente voluto dal Comune che ha indetto un bando a cui Vado Service ha risposto, aggiudicandoselo. Vado Rent, questo il nome del servizio di sharing, si basa su B2-Ride, piattaforma white label sviluppata da Auriga e commercializzata in esclusiva da Pikyrent, che si propone come una soluzione chiavi in mano per aziende che vogliono lanciare servizi di mobilità green condivisa in 60 gg, con la massima flessibilità, contribuendo così a ridurre le emissioni di CO2 e a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione 2030.





Vado Service è il primo cliente ad aver adottato la tecnologia B2-Ride, scegliendola come base per strutturare e personalizzare il proprio servizio di sharing. Con una flotta iniziale composta da 60 monopattini, Vado Rent ha saputo adattarsi al contesto urbano di Grottaglie, città turistica dalla particolare conformazione, per offrire a residenti e turisti un’alternativa sostenibile all’uso dell’auto privata. Successivamente la flotta è stata ampliata con l’aggiunta di 25 e-bike al fine di offrire un servizio più capillare sul territorio.





L’app consente un’esperienza utente smart, sicura e accessibile, con tariffe al minuto o formule in abbonamento giornaliero, settimanale e mensile.





In particolare, grazie alla piattaforma B2-Ride, Vado Service può: gestire in modo centralizzato la propria flotta, gli spostamenti e i pagamenti; integrare dispositivi IoT differenti; monitorare in tempo reale lo stato e la posizione dei veicoli così da poter pianificare una manutenzione proattiva; disporre di una web app di analisi dati a supporto delle decisioni strategiche; utilizzare un App Operatore dedicata alle operazioni logistiche.





Antonella Comes, CEO di Pikyrent, ha commentato: "La collaborazione con Vado Service rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia e la flessibilità della nostra piattaforma B2-Ride possano abilitare realtà locali ad avviare, in tempi rapidi, servizi di mobilità condivisa efficaci e sostenibili, contribuendo alla costruzione di città più vivibili, intelligenti e orientate al futuro".





"Grazie a Pikyrent, ad Auriga e all’adozione della loro tecnologia, siamo riusciti a implementare nel Comune di Grottaglie un servizio di mobilità condivisa capillare, sicuro e tecnologicamente avanzato. Questo ci consente di garantire un'esperienza d’uso fluida e intuitiva, in continua evoluzione e capace di rispondere in modo efficace alle esigenze quotidiane di cittadini e turisti, con un’attenzione particolare alla qualità del servizio e all’ampliamento continuo della flotta" ha aggiunto Daniele Bari CEO di Vado Service.





Dopo il successo iniziale, Vado Service è pronta a evolvere il suo modello di business con l’obiettivo di estendere ulteriormente la flotta e introdurre nuove funzionalità per offrire scontistiche e promo ai suoi clienti oltre ad attivare collaborazioni con operatori turistici locali per gestire miniflotte dedicate. Entrambe le aziende guardano così al futuro con la volontà di continuare a investire in mobilità condivisa e green, replicando il modello vincente di Grottaglie in altri contesti cittadini e turistici.