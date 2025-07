Putignano è campione d’Italia: trionfo storico nel Beach Handball

GROSSETO – È festa grande per la, che ha conquistato il, battendo in finale i campioni in carica dell’. Un’impresa che entra di diritto nella storia sportiva della cittadina pugliese, coronando un percorso fatto di lavoro, passione e determinazione.

Il titolo tricolore è il frutto di una stagione perfetta, costruita giorno dopo giorno sotto la guida del tecnico Pasquale Maione, figura carismatica e punto di riferimento del gruppo. La squadra ha dimostrato solidità tattica, grande coesione e sangue freddo nei momenti decisivi, superando avversari di altissimo livello e imponendosi nella sfida finale contro una delle formazioni più titolate del panorama italiano.

“È nostro!” – questo l’urlo liberatorio arrivato dai canali social del club al termine dell’incontro, accompagnato dalla gioia incontenibile di atleti, staff e tifosi. La vittoria contro Oderzo ha il sapore dell’impresa sportiva e rappresenta un punto di svolta per tutto il movimento pugliese del beach handball, che da oggi guarda al futuro con ambizione e orgoglio.

Un successo che va oltre il rettangolo di sabbia, perché dietro ogni medaglia c’è il lavoro silenzioso di una società solida, il sacrificio quotidiano dei ragazzi e il supporto di una comunità che ha creduto fino in fondo in questo sogno.

Putignano, ora, è sul tetto d’Italia.