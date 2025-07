Taranto, auto si ribalta per evitare un motocarro: illesi due giovani

– Paura nella tarda serata di domenica 20 luglio lungo la strada provinciale che collega, dove un’auto si è ribaltata dopo aver urtato un muretto a secco a bordo carreggiata. A bordo della vettura, una, viaggiavano un ragazzo e una ragazza, entrambi uscitidall’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto nel tentativo di evitare un motocarro privo di illuminazione che procedeva in senso opposto. Nel tentativo di scongiurare lo scontro, il giovane al volante ha sterzato bruscamente, finendo fuori strada e ribaltandosi.

Nonostante la violenza dell’impatto, fortunatamente nessuna grave conseguenza per i due occupanti, che sono riusciti a uscire dall’abitacolo autonomamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per accertamenti e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

La strada è rimasta temporaneamente interdetta al traffico per consentire il recupero del mezzo incidentato e la messa in sicurezza dell’area.