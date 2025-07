Taranto, incendio tra via Galileo Galilei e via Consiglio: sterpaglie in fiamme minacciano un’attività commerciale

TARANTO - Un violento incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi a Taranto, nella zona compresa tra via Galileo Galilei e via Consiglio. Le fiamme alte, alimentate dal vento, hanno rapidamente interessato un’ampia area di sterpaglie, avvicinandosi pericolosamente a una zona residenziale.

Il rogo ha raggiunto anche il recinto di un’attività commerciale, mettendo a rischio la struttura. Solo grazie all’intervento tempestivo e professionale dei Vigili del Fuoco si è evitato il peggio, impedendo che le fiamme danneggiassero l’edificio.

Fortunatamente non si registrano feriti né danni significativi, ma tra i residenti è cresciuta la paura. Sono in corso accertamenti per determinare l’origine dell’incendio.