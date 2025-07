Wimbledon, secondo turno: Bellucci avanza, Alcaraz continua il suo cammino

Instagram

FRANCESCO LOIACONO - Si è concluso il secondo turno del torneo sull’erba di Wimbledon, con molte sfide intense e risultati di rilievo. Tra i protagonisti italiani, Mattia Bellucci si è qualificato per il terzo turno grazie alla vittoria per 7-6, 6-1, 7-5 contro il ceco Jiri Lehecka, dimostrando grande solidità e concentrazione.

Prosegue senza intoppi anche il cammino del giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz, che ha dominato il britannico Oliver Tarvet con un netto 6-1, 6-4, 6-4, confermandosi tra i favoriti del torneo.

Partite combattute e di alto livello hanno caratterizzato il match tra il russo Karen Khachanov e il giapponese Shintaro Mochizuki, con Khachanov che si è imposto in cinque set (1-6, 7-6, 4-6, 6-3, 6-4), mostrando una grande tenacia nel recupero.

Il brasiliano Joao Fonseca ha avuto la meglio sull’americano Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4, mentre il britannico Cameron Norrie ha superato l’americano Frances Tiafoe 4-6, 6-4, 6-3, 7-5, continuando a sfruttare il fattore campo. Infine, l’altro russo Andrej Rublev ha battuto il sudafricano Lloyd Harris con il risultato di 6-7, 6-4, 7-6, 6-3.

Tra le donne, Jasmine Paolini non è riuscita a superare il secondo turno, venendo eliminata dalla russa Kamilla Rakhimova in tre set (4-6, 6-4, 6-4). Prosegue invece la corsa di Amanda Anisimova, che ha battuto la messicana Renata Zarazua per 6-4, 6-3, e di Elise Mertens, vittoriosa sulla statunitense Ann Li 6-7, 6-1, 6-2.

Tra le altre donne qualificate, spiccano le vittorie della bielorussa Aryna Sabalenka (7-6, 6-4 contro Marie Bouzkova) e della statunitense Madison Keys, che ha superato la serba Olga Danilovic 6-4, 6-2.

Il torneo prosegue con grande spettacolo e partite avvincenti, con tanti atleti pronti a lottare per un posto tra i migliori sedici di Wimbledon.