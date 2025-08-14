Bari Leggera 2025: domenica 17 agosto torna lo spettacolo itinerante “Bari Anno Mille”

BARI - La rassegna Bari Leggera, giunta alla sua seconda edizione sotto la direzione artistica di Marco Grossi, prosegue nell’ambito del progetto «Le due Bari 2025» del Comune di Bari - Assessorato alle Culture. Domenica 17 agosto, con partenza alle 18.30 (posti già esauriti), la Compagnia Officina Teatrale, in collaborazione con l’associazione Slowtravels, presenterà “Bari Anno Mille”, un percorso teatrale itinerante alla scoperta di uno dei periodi più affascinanti della storia della città.Lo spettacolo racconta, in modo originale e coinvolgente, la più grande operazione di “marketing territoriale” della storia: il furto delle reliquie di San Nicola, uno dei santi più venerati del Cristianesimo. Il percorso attraverserà le strade del centro storico, da piazza San Pietro fino al Museo Nicolaiano, con visita guidata e un inatteso incontro finale.La narrazione, affidata a Enzo Toma e Pasquale Ruggieri, offre colpi di scena, cambi di casacca, dominazioni, battaglie, crociate e trame segrete che hanno segnato il destino di Bari e del Mediterraneo. Una città di mare e di fede, crocevia di culture, raccontata attraverso un itinerario teatrale che unisce storia, spettacolo e divertimento.La seconda edizione di Bari Leggera propone complessivamente 10 spettacoli teatrali, con nove compagnie coinvolte, dall’8 luglio al 27 settembre. Il progetto valorizza il dialogo tra teatro e musica, con incursioni nel mondo della performance itinerante e della mindfulness, restando fedele al racconto anticonvenzionale delle storie e delle tradizioni della città.Info e prenotazioni: 351/8528404