Bari, successo per l’iniziativa anti-mozziconi a Pane e Pomodoro: oltre 200 bicchieri raccolti e drink in omaggio

BARI - Positivi i riscontri dell’iniziativa per mantenere pulita la spiaggia dai mozziconi di sigaretta a Bari. Da lunedì 4 agosto, sulla spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro, sono comparsi i cartelli ideati e installati da The Raw Bus e BarProject Academy con l’obiettivo di sensibilizzare i bagnanti a rispettare l’ambiente e contribuire a mantenere pulito il litorale. L’idea è semplice e coinvolgente: chi porterà al truck presente in spiaggia un bicchiere pieno di cicche di sigaretta riceverà in cambio un drink gratuito.Claudio Lepore, founder di BarProject, ha spiegato che l’intento è quello di promuovere buone pratiche e un senso di responsabilità collettiva. Mantenere pulita la spiaggia è un dovere di tutti, e questa speciale iniziativa, accompagnata da una particolare cartellonistica, vuole stimolare la cittadinanza attiva attraverso il divertimento sano. L’iniziativa, completamente a carico di Bar Project, sarà attiva fino alla fine della stagione estiva e sta già riscuotendo un grande successo. Sono infatti molte le persone di ogni età e provenienza che partecipano con entusiasmo alla pulizia della spiaggia barese, dove si è ormai creato un vero e proprio movimento all’insegna dell’ecologia.Questa raccolta quotidiana di mozziconi si inserisce in un percorso già avviato alla fine di luglio, quando l’associazione PlasticFree Puglia ha promosso un’iniziativa simile che ha visto la raccolta di mozziconi e microrifiuti. Secondo Lepore, sono stati superati i 200 bicchieri raccolti, con una media giornaliera di oltre 50. Un dato interessante riguarda la partecipazione dei bambini, che spesso danno l’esempio agli adulti, e delle persone con minori possibilità economiche, che si impegnano per ottenere una bevanda in omaggio. Sebbene l’iniziativa abbia suscitato curiosità anche tra i turisti, per ora sono soprattutto i residenti baresi a partecipare attivamente, dimostrando che a Bari si può fare la differenza, basta solo cominciare.Sono già in programma altri appuntamenti simili per il 29 agosto e il 26 settembre, a conferma di un impegno costante nella tutela dell’ambiente e nella promozione di comportamenti sostenibili.