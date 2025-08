Corato, tragedia nell’incendio di un’abitazione: muore donna di 42 anni, grave una bambina

CORATO – Non ce l’ha fatta la donna di 42 anni rimasta gravemente ustionata nell’incendio divampato il primo agosto in un’abitazione al piano terra della cittadina pugliese. Dopo quattro giorni di agonia, la vittima è deceduta nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, dove era stata ricoverata in condizioni critiche con ustioni diffuse su tutto il corpo.Nell’incendio è rimasta coinvolta anche una bambina di 11 anni, di origini svizzere, che ha riportato ustioni sul 50% del corpo. Le sue condizioni sono molto gravi, ma stabili. Nelle prossime ore è previsto il rimpatrio in Svizzera per permettere alla piccola di proseguire le cure in una struttura specializzata.Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione fornita dai vigili del fuoco, le fiamme potrebbero essere state innescate dallo scoppio di una bombola contenente gas Gpl. Sulle dinamiche dell’incidente indaga la polizia, che sta raccogliendo elementi per chiarire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.L’intera comunità di Corato è sotto shock per quanto accaduto. La tragedia ha sollevato forti emozioni e cordoglio, mentre proseguono le verifiche tecniche sulla sicurezza dell’edificio e sull’impianto del gas.