Femminicidio a La Spezia: uccisa a coltellate la tarantina Tiziana Vinci, 54 anni

LA SPEZIA – È originaria di Taranto la donna vittima del femminicidio avvenuto ieri a La Spezia. Si chiamava Tiziana Vinci, 54 anni, residente in Liguria da circa vent’anni. Ad ucciderla è stato l’ex marito, Umberto Efeso, 57 anni, anch’egli tarantino, che l’ha raggiunta sul luogo di lavoro – una villa sulle alture della città – e l’ha colpita con tre coltellate al fianco.L’uomo era già sottoposto a divieto di avvicinamento e doveva indossare un braccialetto elettronico, che da circa dieci giorni risultava malfunzionante. Nonostante la segnalazione del guasto all’azienda incaricata della manutenzione, il problema non era stato risolto.A testimoniare l’aggressione è stata un’altra collaboratrice domestica, che in stato di choc ha allertato i soccorsi. I sanitari hanno tentato di rianimare la donna, senza riuscirvi.Dopo l’omicidio, Efeso è fuggito, per poi presentarsi spontaneamente circa un’ora dopo alla caserma dei Carabinieri di Ceparana, dove è stato interrogato dal pubblico ministero Claudia Merlino.I due, separati, avevano sei figli. L’uomo, camionista, aveva già minacciato l’ex moglie, che in passato lo aveva denunciato più volte, attivando le procedure del Codice Rosso. Dal giugno scorso, a seguito delle denunce, era stato applicato il braccialetto elettronico.La salma di Tiziana Vinci è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale della Spezia, dove verrà eseguita l’autopsia.