Mola di Bari, a Palazzo Pesce “La sera dei miracoli” omaggia Lucio Dalla

MOLA DI BARI (BA) – Giovedì 14 agosto 2025, alle ore 21.00, la corte all’aperto di Palazzo Pesce, in collaborazione con il Duke Jazz Club, ospita “La sera dei miracoli – Omaggio a Lucio Dalla”, un tributo alla musica e alla poesia del grande cantautore bolognese.Sul palco Piero Rinaldi alla voce, Gianni Binetti al sax e Lonardo Torres alla tastiera, per una serata all’insegna delle sonorità e delle emozioni che hanno reso immortale l’arte di Dalla.Il progetto musicale, nato nel 2012 con “DALLANDO – Il viaggio di un poeta”, ripercorre le tappe più significative della straordinaria carriera del cantautore. In scaletta, brani indimenticabili come “Tu non mi basti mai”, “Anna e Marco”, “Disperato erotico stomp”, “Stella di mare”, “Cosa sarà”, “Canzone”, “La sera dei miracoli”, “Futura” e molti altri, tratti dal periodo più fertile e creativo dell’artista.Una serata che si preannuncia come un vero viaggio musicale tra parole e melodie che continuano a emozionare intere generazioni.