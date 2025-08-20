Foggia, controlli anti-incendi: un arresto e undici denunce

FOGGIA – Controlli a tappeto dei Carabinieri nella provincia di Foggia per prevenire e contrastare gli incendi. L’operazione, condotta anche in vista del caldo torrido estivo, ha portato all’arresto di un ventenne a Rodi Garganico, colto in flagranza mentre provocava un incendio nei pressi della sua abitazione. Il giovane avrebbe inserito un lenzuolo all’interno di una cassetta contenente un contatore del gas collegato a un condominio, appiccando le fiamme con un accendino.

Oltre all’arresto, sono state registrate undici denunce nel territorio, mentre le sanzioni amministrative elevate nel corso dell’operazione sono state 170, per un importo complessivo di 150.000 euro.

Secondo quanto comunicato dal Corpo Forestale di Foggia, solo a giugno sono stati effettuati oltre 1.200 servizi di pattugliamento e prevenzione lungo tutta la provincia, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati a incendi e comportamenti pericolosi durante l’estate.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine pugliesi nella tutela della sicurezza pubblica e del territorio, un impegno particolarmente necessario in un periodo caratterizzato da temperature elevate e rischio di roghi.