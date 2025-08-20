Raccolta porta a porta, boom di differenziata nell’Umbertino e in corso Vittorio Emanuele: raggiunto il 92%

Sono numeri più che incoraggianti quelli che arrivano dall’aggiornamento del servizio di raccolta porta a porta per le utenze non domestiche attivo dal 1° agosto in corso Vittorio Emanuele e nel quartiere Umbertino. In appena 20 giorni, sono state raccolte 73.680 chili di rifiuti, con una percentuale di differenziata pari al 92%.

Nel dettaglio, le quantità raccolte sono state così suddivise: 35.090 chili di organico, 24.050 di vetro, 7.790 di plastica, 680 di carta e 6.070 di indifferenziato.

“Le attività coinvolte – spiega l’assessora al Clima, Ambiente e Transizione ecologica, Elda Perlino – sono arrivate a differenziare oltre nove rifiuti su dieci. È un risultato straordinario che non solo riduce l’impatto ambientale e migliora il decoro urbano, ma comporta anche un forte risparmio economico grazie al minore conferimento in discarica. Colpisce anche l’aumento nella raccolta dei cartoni da imballaggio, cresciuta fino a 35 tonnellate nella settimana di Ferragosto: materiale prezioso che ora entra nel circuito del recupero invece di finire nell’indifferenziato”.

Dati significativi arrivano anche dall’organico, che nel solo comparto delle nuove utenze ha superato le 35 tonnellate, mentre su scala cittadina la raccolta settimanale di scarti alimentari ha ormai superato stabilmente le 400 tonnellate.

Il servizio, che riguarda 132 attività, proseguirà con un costante confronto con i commercianti per calibrare eventuali modifiche logistiche. Intanto, a supporto degli operatori, sono già attive le nuove disposizioni che consentono la raccolta quotidiana (tranne il martedì) di carta, cartoni per liquidi, bicchieri, tovagliette e tovaglioli in carta.

Parallelamente, Amiu sta portando avanti il programma di sostituzione e manutenzione delle postazioni stradali: completata a San Pasquale l’installazione di 49 nuove campane per il vetro e in corso la sostituzione di oltre 550 cassonetti per carta, plastica e indifferenziato. A settembre, toccherà al quartiere Japigia, che sarà interessato anche dall’estensione del porta a porta.

“Questi dati – conclude Perlino – confermano l’utilità e la necessità del percorso intrapreso. Più rifiuti recuperati significano meno inquinamento e più risparmi per la comunità. È una strada che vogliamo proseguire con determinazione”.