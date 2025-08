Lavori in corso sulla linea Bari-Taranto: potenziamento tecnologico, rinnovo binari e stazioni più accessibili

BARI - Proseguono a pieno ritmo gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, coordinati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Le attività, che coinvolgono oltre cento tecnici impegnati giorno e notte, fanno parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Sulla tratta Bari Parco Nord – Gioia del Colle, lunga circa 50 chilometri, sono in corso le opere propedeutiche all’attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), tecnologia all’avanguardia che una volta estesa all’intera linea permetterà una maggiore affidabilità e sicurezza della circolazione, una gestione più flessibile del traffico, un incremento delle velocità autorizzate e una significativa riduzione dei tempi di manutenzione.

Tra Gioia del Colle e Grottalupara sono in corso interventi di rinnovo dei binari lungo 25 chilometri, con sostituzione di rotaie e traverse e risanamento della massicciata ferroviaria. Previsto anche il rinnovo completo di 13 deviatoi nelle due stazioni coinvolte.

Proseguono nel frattempo gli interventi nella stazione di Acquaviva delle Fonti, anch’essi finanziati con fondi PNRR. I lavori mirano a migliorare l’accessibilità, con l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’innalzamento e la ripavimentazione dei marciapiedi, l’introduzione di percorsi tattili e l’installazione di due nuovi ascensori. È previsto anche un nuovo accesso sul lato viale Saturno con scale coperte e ascensore. L’edificio della stazione sarà completamente riqualificato con interventi di miglioramento sismico, rifunzionalizzazione degli spazi interni e installazione di una nuova pensilina sul prospetto principale. Anche l’area esterna sarà rinnovata con zone pedonali, stalli per il trasporto pubblico e per persone a mobilità ridotta, nuovi arredi e illuminazione.

A Taranto sono in corso gli interventi per migliorare l’accessibilità della stazione. I lavori riguardano l’innalzamento dei marciapiedi, il restyling delle pensiline e l’installazione di ascensori sui marciapiedi 3 e 4. Completati gli interventi sull’edificio della Polfer, sono stati avviati i lavori di miglioramento sismico e restauro del fabbricato viaggiatori, nel pieno rispetto delle indicazioni della Soprintendenza per la tutela delle caratteristiche storico-artistiche dell’edificio.

Questi interventi rappresentano un passo fondamentale nella modernizzazione della rete ferroviaria pugliese, migliorando la qualità dei servizi offerti ai passeggeri in termini di efficienza, sicurezza e accessibilità.