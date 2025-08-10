Martedì 12 agosto al Raffo Parco Gondar di Gallipoli ritorna il 'Teenage Dream Party'



GALLIPOLI (LE) - Il 12 agosto al Raffo Parco Gondar di Gallipoli ritorna il Teenage Dream, la festa anni 2000 che farà rivivere l’adolescenza è pronta nuovamente a far cantare il Salento! È d’obbligo ripassare i duetti di Camp Rock e le coreografie di High School Musical, sfoggiare il miglior outfit a tema per prepararsi a vivere un nuovo Teenage Dream a Gallipoli per una nuova meravigliosa data dopo i due anni consecutivi ricchi di sorprese e soldout! - Il 12 agosto al Raffo Parco Gondar di Gallipoli ritorna il Teenage Dream, la festa anni 2000 che farà rivivere l’adolescenza è pronta nuovamente a far cantare il Salento! È d’obbligo ripassare i duetti di Camp Rock e le coreografie di High School Musical, sfoggiare il miglior outfit a tema per prepararsi a vivere un nuovo Teenage Dream a Gallipoli per una nuova meravigliosa data dopo i due anni consecutivi ricchi di sorprese e soldout!





Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all'aperto all'arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito.





Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all'aperto, all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport. Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.





Main Partner del Parco Gondar 2025 Regione Puglia; Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, Tailoor.





Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.





Tutti i biglietti per gli eventi targati Raffo Parco Gondar e la possibilità di acquisto delle Fan T-Shirt sono disponibili su Vivaticket.





Per info e aggiornamenti:

Cell. +393278215783