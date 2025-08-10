“L’uomo, la bestia e la virtù”: Pirandello ironico, amaro e salentino in prima nazionale a Maglie

MAGLIE - Domani e dopodomani, lunedì 11 e martedì 12 agosto alle 21.15, Villa Tamborino a Maglie ospita una prima nazionale imperdibile nell’ambito della rassegna teatrale “Chiari di Luna. Un palcoscenico a cielo aperto”. Prodotto dall’associazione culturale Chiari di Luna con la direzione artistica di Massimo Giordano, lo spettacolo porta in scena una delle opere più originali e provocatorie di Luigi Pirandello:

Scritto nel 1919, questo classico pirandelliano ha un’anima grottesca e farsesca, ricca di situazioni comiche che celano però una satira feroce e amara contro i valori umani e sociali. Non accolto con entusiasmo alla sua prima rappresentazione per via del suo tono osé e audace, il testo ha conquistato nel tempo un posto d’onore nel teatro italiano grazie alla sua pungente ironia e alla sua profondità.

Pirandello stesso definiva l’opera “piena d’amarezza beffarda”, con una comicità che maschera un’acuta critica verso l’umanità e i suoi ideali astratti. Il drammaturgo di Girgenti sottolineava come la commedia avesse “una faccia da baldracca”, pronta a sfidare i tabù e ad essere volutamente scollacciata per esprimere una verità scomoda ma necessaria.

Sul palco si esibiscono attori di talento come Damiano Bracco, Davide Calò, Louis Caloro, Silvia Coricciati, Massimo Giordano (anche regista e traduttore in dialetto salentino), Adele Maruccio, Giuseppe Resta e Aurelio Sicuro, con l’assistenza alla regia di Claire Vallet. La versione in salentino di Giordano aggiunge una dimensione locale che arricchisce ulteriormente il testo, rendendolo ancora più vicino al pubblico pugliese.

Il festival “Chiari di Luna” prosegue con grandi nomi e spettacoli di qualità

Dopo questa prima nazionale, il cartellone offre altri appuntamenti di rilievo: il 21 agosto toccherà a Elena Bucci e Marco Sgrosso con “Risate di gioia – Storie di gente di teatro”, mentre il 25 e 26 agosto sarà la volta della compagnia Corte de’ Miracoli con “Misura per misura” di William Shakespeare, anch’esso in prima nazionale. La chiusura del festival, il 31 agosto, vedrà protagonista Massimo Giordano in “Papa Galeazzo – vita, morte e miracoli” di Giovanni Delle Donne.

I biglietti sono in vendita al costo di 13 euro, presso la biglietteria del Festival e Cartel in piazza Aldo Moro 19 a Maglie, e online su diyticket.it. È possibile acquistare anche abbonamenti per seguire l’intera rassegna.