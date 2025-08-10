Specchia si prepara a illuminare la notte, torna la 'Notte Bianca' con la diciannovesima edizione



Si terrà il 12 agosto 2025 dalle 21:00 fino all’alba. Evento finanziato dal Consiglio Regionale della Puglia – Avviso ACA 2025





SPECCHIA (LE) - È tutto pronto per la 19ª edizione della Notte Bianca di Specchia, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate salentina, in programma martedì 12 agosto 2025. Un evento che, come da tradizione, trasformerà l’intero centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, con musica, arte, spettacoli e performance distribuite tra piazze, vicoli e strade, dalle 21:00 fino all’alba. Anche quest’anno la manifestazione si distingue per un programma ricco, variegato e sorprendente, capace di coniugare il fermento musicale con la creatività contemporanea, sotto il segno del concept che ha ispirato l’intera comunicazione: "Senza preavviso". Una scelta narrativa che punta sull’effetto sorpresa e sulla scoperta continua, elemento distintivo dell’esperienza Notte Bianca.





A Specchia non è solo musica: è uno spazio di coesione sociale, visione culturale e libertà espressiva. Un evento gratuito, aperto a tutte e tutti, che valorizza l’identità del borgo e promuove un’esperienza collettiva e trasversale. L’edizione 2025 è finanziata dal Consiglio Regionale della Puglia – Avviso ACA 2025, a conferma dell’impegno istituzionale nel sostenere le espressioni culturali che animano il territorio e ne potenziano l’attrattività turistica e sociale.





Line-up artistica





A guidare il main stage in Piazza del Popolo, tra gli ospiti più attesi, Rosa Chemical (ore 01:00), preceduto dalle sonorità intense delle Voci di Arneo di Giancarlo Paglialunga e dai dj set firmati Ciccio Riccio, Giuseppe Scarlino e Zingarua. A chiudere la notte, fino all’alba, Skarlat.

Altre piazze, altri generi: in Piazza Sant’Oronzo spazio alle vibrazioni electro-soul e ai ritmi dance con Tario & Giulia Imperato, Maremoto Cioccolata e Accasaccio; mentre nel cuore del centro storico le atmosfere si fanno intime e acustiche con Echi di Luna, Tasco & Emme di Modesto, Vicoli e Cortili e Indie Acoustics Vibes.

La Villa Comunale diventa il regno dei più piccoli con spettacoli di burattini (Teste di Legno), fuoco e magia (Heart of Fire) e show circensi (Crazy Mike), mentre la Strada dell’Arte si anima con “Oppure Vieni” di Mauro Serafino & Friends, live painting, murales e installazioni luminose.

Infine, la lunga notte si concluderà nella suggestiva zona Parte Francescani con Al Ba, con il live rituale di Temple e il set di Sebastiano Lillo all’alba.





12 agosto 2025 – dalle 21:00 fino all’alba

Specchia (LE) – Centro storico, piazze, strade, giardini

Ingresso libero