Molfetta: l’Orchestra di Fiati accende la notte con “Leggera d’Estate – I Grandi Successi in forma strumentale”

MOLFETTA - L’estate entra nel vivo e la musica diventa protagonista! Giovedì 21 agosto 2025, nella suggestiva cornice del Trullo Beach di Molfetta, inserito nella rassegna NOTE DI PUGLIA SUMMER EDITION, l’Orchestra di Fiati accende la notte con “Leggera d’Estate – I Grandi Successi in forma strumentale”, un concerto pensato per vivere insieme una serata frizzante, ricca di emozioni e divertimento, con il mare a fare da sfondo e il cielo stellato come tetto.

Un viaggio musicale tra le melodie più iconiche della musica internazionale, dai brani romantici che hanno fatto sognare intere generazioni alle hit intramontabili che ancora oggi ci fanno ballare. Il tutto reinterpretato in una veste strumentale elegante e travolgente, grazie all’energia e alla versatilità dell’ensemble di fiati.

E per rendere la serata ancora più speciale, il biglietto d’ingresso di soli 15€ include una bibita fresca e l’esclusivo “Summer Special”, un panino gourmet dai sapori d’estate preparati sapientemente dal BAR RUZ

L’ingresso è previsto dalle 20:30 e il concerto inizierà alle 21:00. Un’occasione perfetta per vivere la magia della musica in riva al mare, lasciandosi trasportare dal ritmo e godendosi una serata all’insegna della leggerezza, della convivialità e delle emozioni.





INFO & PRENOTAZIONI 346. 0023446

Non lasciarti sfuggire l’evento musicale più frizzante dell’estate molfettese!



