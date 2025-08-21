Patù si prepara alla sua Notte Bianca: musica, spettacolo e gusto fino all’alba

PATU' - Giovedì 21 agosto 2025, il borgo di Patù si trasforma ancora una volta nel palcoscenico più scintillante dell’estate salentina con la Notte Bianca di Patù, giunta alla sua nona edizione. L’evento, promosso dal Circolo Arci Patù Terra di Mezzo con il sostegno di realtà locali e il patrocinio del Comune di Patù e della Provincia di Lecce, porterà musica, arte, cultura, sport e sapori tipici tra le vie del paese, animando ogni angolo del borgo fino all’alba.Tra le attrazioni principali, mostre multimediali, spettacoli itineranti, artisti di strada, prestigiatori, acrobati e focolieri del Salento Buskers Festival. Non mancheranno le ronde di pizzica, che faranno vibrare vicoli e piazze con il ritmo inconfondibile dei tamburelli.La musica d’autore italiana sarà celebrata con omaggi a Modugno, Pino Daniele, Battisti e molti altri, insieme a momenti dedicati a jazz, percussioni, rock e dj set. Palazzo Romano, sede del MAV – Museo Archeologico di Vereto, resterà eccezionalmente aperto con visite straordinarie.Il cuore della festa sarà Piazza Indipendenza, dove i concerti live accompagneranno il pubblico fino a tarda notte, seguiti da un dj set all’alba. Tra i momenti più attesi, i live di Après La Classe e Babaman, mentre lo spazio gastronomico proporrà pittule, carne alla brace e tante specialità della tradizione salentina.Ogni anno, la Notte Bianca di Patù si arricchisce di un’illustrazione simbolica scelta tramite contest social. Per il 2025, l’immagine di Carla Sanapo (Specchia) raffigura una ragazza di spalle che contempla il borgo, un omaggio a Ludovica Muccio, la diciassettenne scomparsa lo scorso novembre, ricordata dalla comunità per il suo impegno nella vita sociale del paese.Il sindaco di Patù, Gabriele Abaterusso, ha sottolineato l’impegno dei volontari: «Se nella nostra piccola Patù possiamo ospitare eventi così attesi, è grazie a chi lavora non solo per la riuscita della festa, ma per costruire un calendario capace di richiamare ogni anno centinaia di persone, offrendo loro arte, tradizioni e gastronomia locale».L’edizione 2025 si conferma inoltre Eco Festa, con aree di parcheggio esterne per agevolare l’accesso e ridurre la congestione del centro storico. Il borgo del Capo di Leuca si prepara quindi ad accogliere migliaia di visitatori in una notte che promette spettacolo, musica e divertimento fino all’alba.