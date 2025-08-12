Paura a Taranto: arrestato 45enne per rapina e lesioni gravi

TARANTO - Nella tarda serata dell’8 agosto, i carabinieri di Taranto hanno arrestato un uomo di 45 anni ritenuto responsabile di rapina e lesioni gravi.

L’episodio è avvenuto nel centro della città, quando l’uomo ha tentato di sottrarre un borsello lasciato incustodito su una panchina. Alla reazione del proprietario, il 45enne ha risposto con violenza, colpendolo con calci e pugni prima di fuggire.

Grazie alla segnalazione e alla descrizione fornita da un testimone, i carabinieri hanno rintracciato l’aggressore mentre si allontanava a piedi. Nonostante la resistenza, è stato bloccato e arrestato.

La vittima, soccorsa dal 118, è stata portata all’ospedale SS. Annunziata per le cure del caso, mentre il 45enne è stato condotto in carcere a Taranto.