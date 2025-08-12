Regionali Puglia, FdI smaschera Decaro: “Solo un trampolino di lancio, si dimetta da europarlamentare”

BARI - Il partito Fratelli d’Italia attacca duramente Antonio Decaro, considerato il candidato favorito alla presidenza della Regione Puglia, definendolo un politico che usa la regione come “trampolino di lancio” verso ambizioni nazionali.

Secondo FdI, Decaro starebbe cercando di distanziarsi dall’influenza di Michele Emiliano, suo “creatore” politico, puntando su un nuovo asse politico tra Conte e Renzi. Il partito accusa il sindaco di Bari di considerare la presidenza pugliese un semplice passaggio verso la leadership nazionale del Partito Democratico e, in futuro, la candidatura a premier.

“Ma la domanda che sorge spontanea è: deciderà di dimettersi da europarlamentare prima di candidarsi, come dovrebbero fare tutti i sindaci nelle sue liste?”, si chiedono da FdI, che denunciano la disparità di trattamento tra Decaro e gli amministratori locali, costretti a lasciare le loro cariche in anticipo.

Fratelli d’Italia sostiene che solo con le dimissioni anticipate Decaro dimostrerebbe coerenza e rispetto verso gli elettori e le comunità pugliesi, invece di usare il voto come un mezzo per perseguire “cariche più remunerative e un potere smisurato”.

Conclude FdI: “I pugliesi sapranno esprimere il loro dissenso contro chi sequestra il voto e abbandona il mandato per ambizioni personali”.