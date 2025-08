Putignano in festa per Santo Stefano: tre giorni di eventi dal 2 al 4 agosto

PUTIGNANO – Putignano si prepara a vivere un fine settimana di festa in onore del Santo Patrono Santo Stefano, con un ricco programma che animerà la città da sabato 2 a lunedì 4 agosto, promosso dal Comitato Feste Patronali presieduto da Giorgio Allegretti.

Le vie del centro si vestiranno a festa con luminarie lungo Corso Umberto I e Piazza Teatro, stand gastronomici e artigianali, e il consueto luna park all’ex Mercato Boario.

Sabato 2 agosto si parte alle 19:00 in Piazza Teatro con “La Festa dei Bambini”, tra baby dance e trampolieri. Seguiranno la benedizione della statua di Santo Stefano in cartapesta e lo spettacolo di pole dance a cura di “M POLE - Pole Dance Studio”. Alle 21:30, in Piazza Roma, è atteso l’evento “La Nave ‘90”, dj set e show dedicato agli anni Novanta curato da Nostalgia ’90 e portato in città grazie alla collaborazione tra la Fondazione Carnevale di Putignano e il Comitato Feste Patronali.

Domenica 3 agosto, giornata clou dei festeggiamenti, alle 19:00 si terrà la messa solenne presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Favale in Piazza Teatro, seguita dalla tradizionale processione di gala e dal lancio del pallone aerostatico. La serata proseguirà alle 21:30 con il concerto della banda “Vito Semeraro” di Castellana Grotte, per concludersi alle 23:30 con lo spettacolo di fuochi pirotecnici in via Noci.

Lunedì 4 agosto sarà dedicato interamente alle famiglie, con giochi all’aperto, animazione per bambini e trampolieri a partire dalle 18:00 in Piazza Teatro. Alle 20:00 si svolgerà la premiazione dei concorsi scolastici presso la Rettoria di Santa Maria, mentre alle 21:00, sempre in Piazza Teatro, verranno premiati gli artisti del concorso “Santo Stefano e la pace”. La festa si chiuderà con lo spettacolo musicale “Opera Disney” a cura dell’Orchestra Tebaide.

“Questa festa sta tornando a essere un momento importante per l’intera comunità, non solo religiosa, ma per tutti i putignanesi. È un segnale forte di voglia di ritrovarsi e di celebrare le nostre tradizioni”, ha dichiarato il Sindaco Michele Vinella.