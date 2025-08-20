Trani, tre giovani arrestati per spaccio: sequestrati hashish, cocaina e contanti

TRANI – Tre giovani, due uomini di 24 e 22 anni e una donna di 21, tutti residenti nella zona, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Trani con l’accusa di

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, è scattata dopo una serie di servizi di osservazione nei pressi di un’abitazione del centro storico di Bisceglie, dove era stato notato un insolito via vai di persone.

Nel corso dell’intervento i militari hanno bloccato e perquisito i tre, rinvenendo – all’interno della casa e nei veicoli utilizzati per gli scambi illeciti (due auto e uno scooter) – 565 grammi di hashish in panetti, 50 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e 870 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha convalidato gli arresti e disposto la custodia cautelare in carcere per i tre giovani.

L’operazione rientra in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di droga sul territorio, che nelle ultime settimane ha visto intensificarsi i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale.

Va ricordato che la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in via definitiva, valendo fino ad allora la presunzione di innocenza.