Trani, tre giovani arrestati per spaccio: sequestrati hashish, cocaina e contanti
TRANI – Tre giovani, due uomini di 24 e 22 anni e una donna di 21, tutti residenti nella zona, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Trani con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, è scattata dopo una serie di servizi di osservazione nei pressi di un’abitazione del centro storico di Bisceglie, dove era stato notato un insolito via vai di persone.
Nel corso dell’intervento i militari hanno bloccato e perquisito i tre, rinvenendo – all’interno della casa e nei veicoli utilizzati per gli scambi illeciti (due auto e uno scooter) – 565 grammi di hashish in panetti, 50 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e 870 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.
Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha convalidato gli arresti e disposto la custodia cautelare in carcere per i tre giovani.
L’operazione rientra in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di droga sul territorio, che nelle ultime settimane ha visto intensificarsi i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale.
Va ricordato che la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in via definitiva, valendo fino ad allora la presunzione di innocenza.