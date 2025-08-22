Upim torna a Lecce: riapre il family department store nella storica sede di via Templari

LECCE – Torna a battere il cuore dello shopping cittadino in via Templari: Upim, storico brand del retail italiano, riapre domani, sabato 23 agosto, il suo store nel centro di Lecce, restituendo alla città un punto di riferimento molto amato dalle famiglie.

Il nuovo store si sviluppa su due piani per circa 1.300 metri quadrati ed è stato progettato come uno spazio moderno, funzionale e accogliente, in grado di rispondere alle esigenze di un pubblico vasto e variegato. L’offerta comprende abbigliamento uomo, donna e bambino, oltre a una selezione dedicata alla cura della persona, confermando la vocazione del marchio come “negozio di prossimità” pensato per la vita quotidiana.

“Il ritorno a Lecce rappresenta un momento significativo per Upim – spiega Marco Latorre, Direttore Vendite Upim – non solo per la presenza storica del brand, ma anche perché conferma il nostro impegno a investire nei centri storici, contribuendo a rivitalizzarli e a integrarli nella quotidianità delle persone. Upim è un brand vicino alle famiglie e alle loro esigenze. Nel nuovo store offriamo un’esperienza di shopping contemporanea, che si rivolge a un cliente attento, capace di mixare desiderio e necessità, qualità e convenienza”.

Con questa riapertura, Upim conferma la propria mission: proporre lo stile italiano accessibile a tutti, valorizzando i centri urbani e rafforzando il legame con le comunità locali.

Domani, dunque, il taglio del nastro in via Templari segnerà non solo il ritorno di un marchio storico a Lecce, ma anche un passo importante per la vitalità commerciale del centro cittadino.