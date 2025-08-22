Tricase, ciclista 60enne cade sulla strada per Marina Serra: grave in ospedale

TRICASE – Grave incidente nella tarda mattinata di venerdì sulla strada che collega Tricase a Marina Serra. Un ciclista di circa 60 anni, originario di Brescia ma in vacanza a Vernole da alcuni giorni, è rimasto ferito in seguito a una caduta accidentale.

L’uomo, mentre percorreva il tratto in sella alla sua bicicletta, avrebbe perso l’equilibrio finendo rovinosamente sull’asfalto. Le cause esatte della caduta sono ancora in corso di accertamento.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che lo hanno trovato riverso a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Gagliano del Capo, che hanno prestato le prime cure e trasferito il ferito in codice rosso all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. Il ciclista è attualmente ricoverato in prognosi riservata: i medici gli hanno riscontrato diversi traumi e ferite multiple.

I rilievi sono stati affidati alla polizia locale, che sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.