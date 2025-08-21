US Open, Errani e Vavassori trionfano ancora: titolo nel doppio misto
Un successo che ribadisce l’affiatamento e la solidità del duo italiano, capace di imporsi con carattere nei momenti decisivi del match. Dopo aver dominato il primo set, Errani e Vavassori hanno subito la reazione degli avversari nel secondo, ma nel super tie-break hanno ritrovato precisione ed energia, chiudendo il confronto con grande determinazione.
Per il tennis azzurro si tratta di una nuova pagina di prestigio a livello internazionale, in uno Slam che negli ultimi anni sta regalando sempre più soddisfazioni ai colori italiani.