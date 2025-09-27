“A Molfetta ennesima dimostrazione del coraggio delle Forze dell’Ordine”

BARI - “L’episodio di questa (ieri, ndr) mattina a Molfetta dimostra ancora una volta il grande senso del dovere e la straordinaria prontezza delle nostre Forze dell’Ordine. – dichiara l’On. Michele Picaro – Il coraggio di un Maresciallo del Nucleo Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Bari e di un Luogotenente in congedo dell’Arma ha consentito di sventare una rapina e di garantire la sicurezza dei cittadini.”“Esprimo la mia più profonda gratitudine a entrambi e rivolgo un augurio di pronta guarigione per le ferite riportate. È anche grazie a donne e uomini come loro se la comunità può contare, ogni giorno, sulla protezione e sul presidio dello Stato. A tutti i Carabinieri e agli appartenenti alle Forze dell’Ordine va la mia vicinanza e il sostegno del Governo per il lavoro prezioso che svolgono al servizio del Paese.”