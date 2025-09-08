Bari, FlixBus si sposta al nuovo Terminal di Via Capruzzi

BARI – Da oggi, a, FlixBus effettuerà le proprie fermate nel, a breve distanza dall’area tra corso Benedetto Croce e il sottovia Quintino Sella finora utilizzata.

Il nuovo terminal rappresenta un passo avanti significativo per la mobilità su gomma in città. Cesare Neglia, Managing Director di FlixBus Italia, ha sottolineato l’importanza strategica di Bari come crocevia per studenti, lavoratori fuorisede e turisti, e ha evidenziato come il nuovo terminal migliori il servizio in termini di comfort, sicurezza e organizzazione. Gli stalli chiusi al traffico e le indicazioni sulle partenze consentono infatti di pianificare meglio le corse e garantire ai passeggeri una maggiore comodità.

FlixBus collega attualmente circa 90 destinazioni in Italia e all’estero. Tra le città italiane raggiungibili da Bari via Capruzzi ci sono Roma, Milano, Bologna, Torino, Napoli e Palermo, mentre tra le mete internazionali figurano Zurigo, Monaco di Baviera e Francoforte.

Neglia ha inoltre evidenziato l’impegno di FlixBus nel collaborare con le amministrazioni locali per garantire fermate sicure e decorose, e la necessità di considerare i passeggeri del trasporto su gomma alla pari di quelli aerei e ferroviari.

Il nuovo terminal di Via Capruzzi si pone quindi come punto centrale per la mobilità regionale e internazionale, confermando Bari come città strategica nel panorama del trasporto su gomma.