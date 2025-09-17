Bari, runner vittima di aggressione: il mondo dello sport pugliese si mobilita
“Questo episodio non può essere relegato a semplice bravata – ha dichiarato Eusebio Haliti –. La comunità sportiva pugliese riafferma che ogni forma di violenza, fisica o verbale, è inaccettabile e sarà sempre denunciata alle autorità competenti. Lo sport è e deve restare sinonimo di rispetto, lealtà, inclusione e tutela della persona.”
Haliti ha sottolineato come la comunità dei runner di Bari, da sempre unita e solidale, continuerà a promuovere i valori della convivenza civile e della legalità, contribuendo alla crescita sociale della città e della regione.
Per dimostrare vicinanza e solidarietà a Vito Ancona, è stato organizzato l’evento “Un abbraccio per Vito”, che si terrà sabato 20 settembre alle ore 6:30, all’ingresso del Teatro Margherita a Bari. L’iniziativa vuole essere un gesto simbolico per ribadire che lo sport deve essere un luogo sicuro, di rispetto e comunità.