Barletta riabbraccia il simulacro restaurato della Madonna del Pozzo

BARLETTA - Grande partecipazione della comunità per il rientro della statua nella parrocchia di Santa Maria della Vittoria: una folla commossa ha accolto il ritorno del simulacro restaurato della Beata Vergine Maria del Pozzo, in una giornata che ha unito fede, tradizione e partecipazione popolare.

Il simulacro è giunto alle ore 18:00 in piazzetta Mons. Damato, dove si è svolto un primo momento di preghiera comunitaria. A guidarlo, l’amministratore parrocchiale Mons. Leonardo Doronzo, che ha invitato i fedeli a vivere questo evento come un’occasione di rinnovamento spirituale e di affidamento a Maria.

Ha fatto seguito la processione verso la chiesa di Santa Maria della Vittoria, accompagnata da canti mariani e momenti di raccoglimento. Il simulacro, restaurato con attenzione e rispetto della sua integrità storica, è tornato al culto nella sua veste originaria, con colori e lineamenti riportati alla luce. Il progetto di restauro è stato sostenuto dal Comitato presieduto da Luigi Bruno, con la collaborazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, guidato da Domenico Manna.

Al termine della celebrazione, è stata impartita una benedizione speciale al simulacro e ai presenti, seguita da un momento di silenziosa adorazione.

Il ritorno della Madonna del Pozzo rappresenta per Barletta un forte segno di unità e identità spirituale. Ancora una volta, la città ha dimostrato quanto la devozione mariana sia viva e radicata, capace di coinvolgere giovani, anziani, famiglie e intere generazioni.