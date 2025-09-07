Carlos Alcaraz conquista gli US Open: battuto Jannik Sinner in finale e torna numero 1 al mondo

Us Open fb

NEW YORK - Carlos Alcaraz è il nuovo campione degli US Open. Il giovane tennista spagnolo, originario di Murcia, torna a trionfare a New York tre anni dopo il primo successo, superando in finale Jannik Sinner con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 in 2 ore e 41 minuti di gioco.

La vittoria rappresenta la conclusione di un torneo impressionante per Alcaraz, che anche nella sfida decisiva ha confermato lo straordinario livello mostrato nelle ultime due settimane. Sinner, che nell’Era Open è il quarto giocatore di sempre a disputare tutte le finali major nella stessa stagione, ha dovuto inseguire per lunghi tratti. Pesano sull’azzurro diversi errori e uno scarso rendimento al servizio, che hanno limitato le sue possibilità di ribaltare la partita. Solo nel secondo set Sinner è riuscito a spostare momentaneamente l’inerzia dalla sua parte, approfittando dell’unico passaggio a vuoto del murciano.

Per Alcaraz si tratta del sesto titolo Slam in carriera, eguagliando leggende come Edberg e Becker. Con questa vittoria, il tennista spagnolo torna anche al numero 1 del mondo, interrompendo il regno di Sinner, durato 65 settimane.

Un trionfo che conferma Alcaraz come uno dei grandi protagonisti del tennis mondiale e segna una nuova pagina storica per il giovane talento murciano.