Vendola lancia messaggi di amicizia e collaborazione a Decaro ed Emiliano alla Festa de l’Unità di Bisceglie

BISCEGLIE - Dal palco della Festa de l’Unità a Bisceglie, Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana ed ex governatore della Puglia, ha lanciato un chiaro messaggio di amicizia e collaborazione politica. “Lancio un messaggio di amicizia ad Antonio Decaro col quale dovremo insieme costruire una piattaforma che riguardi il profilo di pace di una Puglia collocata in un Mediterraneo di guerra. Non solo la guerra di sterminio, di genocidio, che vediamo. Ma anche quella praticata nei confronti dei più poveri, dei migranti e di chi va in mare a salvare la vita degli altri”, ha affermato Vendola, sottolineando l’importanza di un impegno comune per temi sociali e umanitari.

Non è mancato un secondo messaggio, questa volta personale, rivolto al governatore della Puglia Michele Emiliano, recentemente diventato padre per la quarta volta. “Una persona – ha detto Vendola – con la quale mi sono tante volte confrontato, anche polemicamente. Ma questa sera voglio dire a Michele Emiliano: auguri, goditi la gioia di questa creatura che è nata”.

Guardando al futuro politico, Vendola ha confermato la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni regionali come consigliere, sostenendo la candidatura di Antonio Decaro alla presidenza della Regione. La scelta di Decaro, tuttavia, ha comportato alcune esclusioni: Emiliano non potrà candidarsi come consigliere, mentre il veto inizialmente posto anche su Vendola è stato infine revocato, permettendo al leader di Sinistra Italiana di scendere in campo nella competizione elettorale.

L’intervento di Vendola a Bisceglie ha quindi unito due messaggi chiave: la volontà di collaborazione politica e la capacità di superare le polemiche personali, puntando a una Puglia più solidale e impegnata sul fronte dei diritti e della pace.