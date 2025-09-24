“Chiacchiere e Passaporto”: il nuovo podcast che smonta falsi miti e fake news su accoglienza e inclusione

BARI – Si chiamail nuovo podcast promosso nell’ambito del progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) e sostenuto dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari.

L’iniziativa, ideata dalla Cooperativa Sociale C.A.P.S., nasce con l’obiettivo di affrontare i temi dell’accoglienza e dell’inclusione sociale con un linguaggio diretto, semplice e accessibile, andando oltre stereotipi e pregiudizi che ancora oggi condizionano la narrazione sulle migrazioni.

In dodici puntate, attraverso interviste a esperti, operatori del settore e protagonisti di storie quotidiane, il podcast affronta questioni cruciali e di grande attualità: dall’impatto economico dei migranti al tema del lavoro, dalla salute pubblica ai percorsi di regolarizzazione, fino alle sfide culturali. Ogni episodio fornisce dati, testimonianze e spunti di riflessione utili non solo a chi opera nel welfare, ma anche alla cittadinanza, soprattutto ai più giovani.

«Presentiamo oggi con soddisfazione una delle numerose attività realizzate grazie al progetto LGNET3 – ha dichiarato l’assessora alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella –. Si tratta di un progetto strategico che rafforza l’impegno della città nella sensibilizzazione e negli interventi contro la marginalità, raggiungendo anche i luoghi virtuali dove più forte è il rischio di esclusione sociale. Questo podcast diventa così uno strumento per smontare pregiudizi e fake news, affidandosi alla voce di ospiti qualificati».

La prima puntata, dedicata al rapporto tra migrazioni e ricchezza, è già disponibile sulle principali piattaforme online:

Un nuovo tassello, dunque, che si inserisce nel percorso di LGNET 3, pensato per portare i servizi sociali sempre più vicini alle persone e per alimentare un dibattito costruttivo basato su fatti, dati e testimonianze reali.