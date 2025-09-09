Confiscati beni per oltre 3 milioni di euro a pregiudicato di Martina Franca
MARTINA FRANCA - La Direzione investigativa antimafia ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore superiore ai 3 milioni di euro nei confronti di un 57enne di Martina Franca, già noto alle forze dell’ordine.
L’uomo, con precedenti penali che spaziano dall’evasione fiscale all’estorsione fino al traffico di sostanze stupefacenti, era stato arrestato nel dicembre 2020 perché ritenuto a capo di un’associazione dedita al traffico di cocaina sull’intero territorio nazionale.
Il patrimonio confiscato comprende quattro ville – due delle quali dotate di piscina –, un ristorante, diversi veicoli di lusso e un natante da diporto.