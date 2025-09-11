Denunciato un 14enne nel Brindisino per tentata violenza su un ragazzo di 11 anni
BRINDISI – Un ragazzo di 14 anni è indagato per il tentativo di violenza sessuale ai danni di un ragazzino di 11 anni, con qualche disturbo. La denuncia, presentata dalla madre della presunta vittima ai Carabinieri, ha dato il via a un'inchiesta coordinata dalla Procura per i minorenni.
I fatti sarebbero avvenuti in una zona periferica di un paese del Brindisino, vicino al cimitero. Il 14enne avrebbe costretto la vittima, che ha già subito episodi di bullismo, a un atto non consensuale, minacciandolo di botte. L'atto, tuttavia, non sarebbe stato consumato.
Secondo quanto emerso, il 14enne non sarebbe nuovo a comportamenti del genere, avendo già commesso atti simili su altri coetanei, a volte anche in presenza di altri ragazzi. Avrebbe inoltre minacciato l'11enne di abusare anche della sorella minore, aumentando il timore della vittima e della sua famiglia. Le indagini sono in corso per fare piena luce sulla vicenda.