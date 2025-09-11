Denunciato un 14enne nel Brindisino per tentata violenza su un ragazzo di 11 anni

– Un ragazzo di 14 anni è indagato per ilai danni di un ragazzino di 11 anni, con qualche disturbo. La denuncia, presentata dalla madre della presunta vittima ai Carabinieri, ha dato il via a un'inchiesta coordinata dalla Procura per i minorenni.

I fatti sarebbero avvenuti in una zona periferica di un paese del Brindisino, vicino al cimitero. Il 14enne avrebbe costretto la vittima, che ha già subito episodi di bullismo, a un atto non consensuale, minacciandolo di botte. L'atto, tuttavia, non sarebbe stato consumato.

Secondo quanto emerso, il 14enne non sarebbe nuovo a comportamenti del genere, avendo già commesso atti simili su altri coetanei, a volte anche in presenza di altri ragazzi. Avrebbe inoltre minacciato l'11enne di abusare anche della sorella minore, aumentando il timore della vittima e della sua famiglia. Le indagini sono in corso per fare piena luce sulla vicenda.