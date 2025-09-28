Dramma nelle campagne tra Foggia e Carapelle: trovato cadavere con ferita da arma da fuoco

FOGGIA – Una drammatica scoperta ha scosso questo pomeriggio le campagne tra, dove alcuni agricoltori hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente di origine nordafricana.

Sul cadavere è stata riscontrata una ferita che potrebbe essere compatibile con un colpo d’arma da fuoco, ma le cause della morte saranno accertate dall’autopsia disposta dalla magistratura. La vittima non aveva con sé documenti di identità, complicando le operazioni di identificazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dell’uomo. Al momento non sono esclusi scenari di natura criminale, e gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena del ritrovamento.

Le autorità locali invitano chiunque possa avere informazioni utili a mettersi in contatto con le forze dell’ordine, per contribuire a fare chiarezza su questa vicenda che ha scosso la comunità della provincia foggiana.