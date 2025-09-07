Durazzo, turista italiana di 18 anni violentata: arrestato un 26enne con precedenti

DURAZZO - Una turista italiana di 18 anni è stata vittima di una violenza sessuale nella città costiera albanese. L’episodio è avvenuto all’alba di venerdì 5 settembre 2025, intorno alle ore 05:25, sui lettini prendisole davanti a un hotel situato nel quartiere 13 di Durazzo.

La polizia locale ha arrestato un uomo di 26 anni, identificato come Leonard Preza, residente nello stesso quartiere, con l’accusa di stupro e lesioni fisiche. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un cittadino che ha denunciato l’aggressione. Le squadre investigative della Direzione di polizia di Durazzo hanno immediatamente avviato le ricerche, riuscendo in poche ore a rintracciare e catturare il presunto responsabile.

Secondo quanto comunicato dalle autorità, il giovane risulta già noto alle forze dell’ordine: ha precedenti penali per possesso illegale di armi e furto ed era già stato condannato in passato.

Il materiale raccolto sarà ora trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di primo grado di Durazzo, che procederà nei confronti di Preza con l’accusa di “violenza su minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni”.

A darne notizia in Italia è stato anche Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che ha sottolineato la gravità del fatto e i precedenti penali dell’arrestato.